金正男遇刺 北韓使館人員抵遺體所在醫院

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目前北韓使館專車已經抵達停有金正男遺體的吉隆坡中央醫院。車內的人員已經前往中央醫院的停屍間，那裡正在對金正男遺體進行屍檢。

據馬來西亞《星報》15日報導，北韓使館方面共派出3輛專車，其中兩輛停放在停車場，一輛與警車共同停放在醫院附近。三輛專車均配有外交牌照，其中一輛的號碼為28-35-DC。

馬來西亞《新海峽時報》稱，金正男的遺體於當地時間15日早9時，從布城醫院轉送吉隆坡中央醫院進行解剖，警車全程護送。

(旺報)