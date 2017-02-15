家屬批治喪流程太快 要求蝶戀花給交代

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蝶戀花旅行社賞櫻團13日晚間發生重大車禍，造成33死，今天在北市第二殯儀館進行治喪協調會，家屬不滿19日出殯流程太快，要求蝶戀花給交代後才能出殯。

旅行公會代表、蝶戀花旅行社負責人周繼弘、北市代表今天下午在二殯舉行治喪協調會，家屬要求周繼弘說清楚出事的車子為誰所屬，周繼弘僅鞠躬，沒有回答，引爆家屬情緒，現場氣氛火爆。

導遊蕭如進妻子激動落淚，「我老公躺在那裡，都無法回來了」，要求蝶戀花給交代；如果周繼弘無法說明清楚，請周父出面。

蕭妻不滿表示，意外發生至今，蝶戀花一通慰問電話都沒有；司機康育薰家屬情緒也達臨界點，要求周繼弘如果連「車子為誰所屬」簡單問題都無法回答，這場協調會舉行完全沒有意義。1060215

(中央社)