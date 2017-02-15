偏激獨裁者金正恩 剷除潛在政敵金正男

南韓媒體今天指出，偏激的北韓獨裁者金正恩為了剷除潛在的挑戰者，甚至連同父異母的兄長金正男也不放過。這不僅暴露北韓的「恐怖政治」，也凸顯了金正恩政權的脆弱。

南韓「文化日報」今天指出，對於北韓勞動黨委員長金正恩同父異母的哥哥金正男13日在馬來西亞吉隆坡機場被刺殺一事，英國國際戰略研究所（IISS）美國辦事處處長彼茲派德利作出前述分析。

據報導，日本慶應大學法學院學者礒崎敦仁表示，這可視為金正恩為了消除潛在的威脅，而下手剷除金正男。

金正男生於1971年，是北韓第二代領導人金正日和有夫之婦的北韓演員成蕙琳所生的兒子。但基於類似於私生子的身分，金正日一直避開向父親金日成坦認嫡長子金正男。

但金正男於1980年代在瑞士留學期間，金正日和追隨父親回歸平壤的旅日韓僑出身、萬景台舞蹈團的舞蹈家高英姬生下了金正哲和金正恩兩個兒子，金正男逐漸和父親疏遠。

由於高英姬是旅日韓僑出身，她生下的金正哲和金正恩的「白頭（長白山）血統」的「純潔度」難免受議，這也正是金正恩處處與金正男抗爭作對的原因之一。

「白頭血統」指的是北韓金日成在長白山（韓稱：白頭山）抗日打游擊的「神聖革命血統」，也是北韓權力接班人的必備條件。

金正男的姨媽成蕙琅的兒子李韓永投奔南韓（後被北韓特工舉槍擊斃在南韓京畿道盆唐區公寓門口）、成蕙琅率同女兒亡命歐洲，使得金正男的地位更趨脆弱。

2001年金正男以偽造的多明尼加護照率兒子及兩名女秘書入境日本，準備遊覽迪士尼樂園，卻被扣留於機場，並遭日本驅逐出境，令平壤當局顏面盡失。

失寵的金正男從此一直遊走於中國內地、澳門和香港等海外地區。據說，近年經常往返於新加坡和馬來西亞。

南韓「中央日報」今天指出，金正男此次為何會去馬來西亞，現在還尚未得到確認。但南韓情報當局掌握的情資，傳言金正男的情婦在馬來西亞，因此，他時常前往當地敘舊。1060215

(中央社)