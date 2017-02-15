十二年國教課綱 東港海事先試行
十二年國教課綱（107課綱）預計107學年度起實施，東港海事水產高職被選為前導學校，並是技術型高中海事、水產群科中心學校。
教育部長潘文忠今天到屏東視察學校，最後一站抵達東港海事，瞭解學校為107課綱的準備狀況。
東港海事校長黃再鴻表示，校內學生會考成績差異大，因此實施英語與數學的分組教學，「出海不能連SOS都不會喊。」
黃再鴻也提到，東港海事推產學攜手計畫，和高海科大、業界多家公司一條龍合作，畢業後出海薪水相當高，「校長聽完說明會，都想去報名。」
黃再鴻表示，未來學生不論要就業、要升學，校方都有安排，例如輪機科就有就業導向專班，和中鋼通運、陽明海運等公司合作，讓學生畢業後就有工作做。
潘文忠表示，東港海事是跨了兩個群的學科中心，擔子非常重。他希望民眾可以理解「選技職，好好讀，有前途」，107課綱的推動，可以讓技術型高中的可能性更大。
十二年國教課綱前導學校，包括普通型高中45所、技術型和綜合型高中29所、國中小74所，於106年辦理。1060215
(中央社)
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