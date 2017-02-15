經濟壓力大 鋼琴師毒品咖啡包舒壓

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大學音樂系女生因為家計負擔重而休學，她身兼數職，擔任鋼琴家教還在酒店兼差，員警巡邏察覺有異，果然查獲持有第二級毒品咖啡包，全案已移送偵辦。

保大警察大隊指出，員警在新興區大同一路上巡邏時發現一女在酒店門口徘徊，警方察覺有異上前盤查。

員警指出，86年次的陳女貌美有氣質，大學主修音樂系，從事鋼琴家教，因擔負家裡經濟，想快速賺錢經由朋友介紹進入酒店兼差而染上毒品。

警方指出，陳女原以為身上沒有攜帶毒品，大方接受警方盤查，卻忘記自己將施用過的毒品咖啡包放在隨身包內，遭眼尖特警發現夾層內的毒品咖啡包。

經員警詢問，陳女坦承有施用過的毒品咖啡包，因為忘了將咖啡包置於隨身包內讓食毒事件意外曝光，警方依毒品危害防制條例移送偵辦。1060215

(中央社)