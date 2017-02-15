中嘉案撤案 NCC決議廢止原處分
NCC今天表示，10日接獲中嘉案申請人荷蘭商NHPEA公司提出撤案，賣方也表達終止股權買賣，委員會決議廢止投資申請原處分。
中嘉網路股份有限公司8日宣布，股東安博凱基金（MBK）與美商摩根士丹利亞洲私募基金旗下公司荷蘭商NHPEA Chrome Holding B.V.股權交易案，將啟動撤件相關程序。
國家通訊傳播委員會（NCC）下午舉行記者會表示，決議廢止去年2月4日就荷蘭商NHPEA公司以多層次轉投資吉隆等12家有線電視股份有限公司案的處分。
NCC說，10日接獲申請人荷蘭商NHPEA公司提出撤案，以及賣方向NCC表達終止股權買賣文件。原處分因事實已變更，依行政程序法相關規定廢止對申請人作成的行政處分，該處分從10日起失效。
遠傳電信股份有限公司攜手摩根士丹利亞洲私募基金策略聯盟，擬以買公司債取代入股，入主台灣最大有線電視系統商中嘉。NCC去年2月4日附加20項負擔許可中嘉案，後來經濟部投資審議委員會以「疑似規避黨政軍條款」為由，退回NCC重新審議。
另外，亞太電信股份有限公司董事長呂芳銘以個人資金入主台灣寬頻通訊（TBC）案，NCC表示，呂芳銘到會具體說明網路基礎建設、改善負債比等，也承諾未來不經營頻道，委員會決議續行討論。1060215
(中央社)
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