網站幫建資料庫 解析大學科系課程前景
學測成績明天公布，大學問網站邀國內大學校長、院長和系主任等解析大學18學群，如專業課程、學習重點及未來就業出路等，提供高中生作為選填志願參考。
「大學問網站」（http://www.unews.com.tw）歷時半年，邀集國內47所大學、123位大學校長、院長、系主任，製作「大學該選什麼系？123系主任告訴你」專題，詳細解析大學18大學群、123學類，包括專業課程入門、學習重點及未來就業出路方向等。
大學問指出，「大學該選什麼系？123系主任告訴你」專題結合全國156所大學和軍警院校、共3298系組，涵蓋繁星、個人申請、指考、統測分發等22種大學入學管道，建置今年最新的入學標準查詢系統資料庫，讓學生清楚分類各大學群類，找出有哪些科系最符合性向、志趣和未來前景。
專題從1月25日陸續上線，預計2月底前完整呈現18大學群、123學類的入門介紹，目前已完成超過100大學類介紹專文。
大學問執行長魏佳卉指出，根據過去半個多月刊登的專文，發現點閱率最高的學類，以高中生熟悉的地理、歷史、物理、化學及數學等基礎學科最受注目，大家印象中的冷門學科，如哲學、園藝等，轉傳率也很高，打破過去熱門學科關注度高的刻板印象，既有熱門學類中，則以資訊學群類的文章最受網友歡迎。1060215
(中央社)
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