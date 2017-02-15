司改國是會議 律師票選代表結果出爐
中華民國律師公會全國聯合會，今天公布司法改革國是會議分組會議律師代表選舉結果，分別由律師尤伯祥、林志忠、吳光陸、施秉慧與黃旭田等5人當選。
國安會諮詢委員林(峰)正日前指出，司改國是會議分「意見徵集」、「分組會議」、「總結會議」等三階段，分組會議預計分為5組，將於20日召開，為期約3個月。
總統府表示，分組會議的出席代表共75人，包括10名法官、10名檢察官、10名律師、5名法律學者，以及40名「非法律人」代表；法官、檢察官及律師共30名代表中的1/2，由票選產生。
律師公會全聯會今天在官網公布律師票選代表結果，當選人為律師尤伯祥、林志忠、吳光陸、施秉慧及黃旭田，候補者為律師張菊芳；此次票選，全聯會共寄出8736張選票、收回3015張選票（含廢票58張）。
此外，法官與檢察官票選代表結果，已於6日公布；法官票選代表當選者，分別為三審法院法官代表最高法院院長並任法官鄭玉山、二審法院法官代表為台灣高等法院法官陳憲裕、一審法院法官代表為台中地方法院法官賴恭利、桃園地方法院法官毛松廷及高雄少年及家事法院法官李明鴻。
檢察官票選當選代表，分別是澎湖地檢署檢察官吳巡龍、台北地檢署檢察官林達、法務部檢察司副司長余麗貞（轉任前為台高檢檢察官）、宜蘭地檢署主任檢察官蔡元仕及台灣高等法院台南分院檢察署檢察官林志(峰)。1060215
(中央社)
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