金正男遇刺 南北韓軍事緊張將再升級
北韓最高領導人金正恩長兄金正男在馬來西亞遇害，南北韓關係陷入新的困境；韓美「關鍵決斷」聯合軍演3月啟動，屆時北韓可能有新挑釁動作，朝鮮半島軍事緊張恐再升級。
北韓最高領導人金正恩的同父異母長兄金正男13日在馬來西亞遇害事件如果證實為北韓所為，各種交流與合作處於停擺狀態的南北韓關係，勢將陷入更大困境。
2月12日北韓試射北極星2型中長程彈道飛彈，隨後發生金正男吉隆坡機場遇害事件，這有可能使南韓民眾對北韓印象進一步惡化。
另外，韓美聯合軍演「關鍵決斷」將於3月啟動，北韓很可能發起新挑釁，屆時朝鮮半島軍事緊張局勢恐再升級。
為了因應北韓第4次核子試驗和試射長程飛彈，南韓政府去年2月10日宣布全面停止開城工業園區運轉，之後南北韓交流與合作全部叫停。
南韓媒體報導，南韓的北韓問題專家們普遍認為，金正恩指示朝鮮偵察總局特工殺害金正男的可能性較大。若金正恩殺害一直在國外生活的同父異母長兄得到證實，南韓民眾對北韓的印象將因金正恩實施恐怖政治而更加惡化。
南韓聯合新聞通訊社指出，南韓總統直屬的政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」於去年3月12日至14日，委託民調機構針對1000名成年人進行的調查結果顯示，34.6%的受訪者認為，北韓是「需警惕的對象」，這一比重高於回答是「合作對象」的27.2%受訪者。
在「民主和平統一諮詢會議」的民調中，認為北韓是「需警惕的對象」的比重首次超過「合作對象」是在2016年第1季，此後每季的調查結果都出現相同的情況。分析認為，北韓進行第4次核子試驗並試射長程飛彈導致南韓民眾改變對北韓的看法。1060215
(中央社)
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