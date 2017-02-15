桃園南下高雄找女友過節 卻因K菸GG

陳男開車遠從桃園南下高雄找女友過情人節，卻為K菸被警逮，真是GG了。(劉宥廷翻攝)

22歲陳姓男子13日晚開車遠從桃園南下高雄找女友，就是為了要和女友過情人節，途中因提神竟抽起K菸，沒想到，到高雄聯絡女友時，看見警車卻心虛躲進超商，被保大特勤警組驚見攔查，一舉搜獲K菸；陳男嘆說，開了4小時、300公里的車程找女友，卻為K菸被逮，原本好興致全沒了。

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(中時)