考試院年耗125億！竟用八股題型為國家徵才
公務人員是台灣人心目中「鐵飯碗」的代名詞，每年考試院花費125億元所舉辦的國家考試，動輒吸引上萬人報考；不過，荒謬的八股考題、選才制度，卻扼殺了考生的思想與創意，往往讓用人單位總是所用非人。
《今周刊》以2013年高考「客家歷史與文化」科目為例，試題竟然要完整寫出70個鄉鎮機關名稱，考生除了死背，似乎找不到其他更好的辦法，「背多分」八股考題，等同於綁架思考。
報導引述考選部前部長董保城談話指出，「目前國家考試太理論化，完全與實務脫節。」台大政治系副教授彭錦鵬更直言，「台灣國考制度，是全世界最落後的。」他表示，最早實行公務員考試制度的英國，設計公務員考題的邏輯與台灣完全不同，要考生自行論證，不必死背、更沒有標準答案。
彭錦鵬進一步指出，讓國家徵才更雪上加霜的是，台灣初任公務員報考人數中，大多僅採用筆試成績，需要口試者，比率竟不到一成，而筆試只能測驗專業知識，並不代表一個人會不會做事。
報導提及，台灣國考欠缺篩選人才效能的考科、考題，反而變相製造出一大群考試機器，也拖累了政府競爭力。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。