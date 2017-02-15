考試院年耗125億！竟用八股題型為國家徵才

公務人員工作畫面。(圖/非新聞當事人 本報系資料照片)

公務人員是台灣人心目中「鐵飯碗」的代名詞，每年考試院花費125億元所舉辦的國家考試，動輒吸引上萬人報考；不過，荒謬的八股考題、選才制度，卻扼殺了考生的思想與創意，往往讓用人單位總是所用非人。

《今周刊》以2013年高考「客家歷史與文化」科目為例，試題竟然要完整寫出70個鄉鎮機關名稱，考生除了死背，似乎找不到其他更好的辦法，「背多分」八股考題，等同於綁架思考。

報導引述考選部前部長董保城談話指出，「目前國家考試太理論化，完全與實務脫節。」台大政治系副教授彭錦鵬更直言，「台灣國考制度，是全世界最落後的。」他表示，最早實行公務員考試制度的英國，設計公務員考題的邏輯與台灣完全不同，要考生自行論證，不必死背、更沒有標準答案。

彭錦鵬進一步指出，讓國家徵才更雪上加霜的是，台灣初任公務員報考人數中，大多僅採用筆試成績，需要口試者，比率竟不到一成，而筆試只能測驗專業知識，並不代表一個人會不會做事。

報導提及，台灣國考欠缺篩選人才效能的考科、考題，反而變相製造出一大群考試機器，也拖累了政府競爭力。

(中時電子報)