紐時：川普競選團隊去年多次與俄接觸

我要評比

「紐約時報」今天報導，美國總統川普（Donald Trump）的競選團隊，在他贏得白宮大位前，於2016年多次接觸俄羅斯高階情報官員。

紐約時報引述「4位現任和前任美國官員」報導，攔截電話內容和電話紀錄顯示，這些人多次和莫斯科情報圈接觸。

時報引述因調查還在進行只能私下發表看法的其中3位官員報導，美國「執法單位與情報機關攔截到這些對話的時間，差不多就是發現俄羅斯試圖透過侵駭民主黨全國委員會（Democratic National Committee）干擾總統大選那時」。

法新社報導，紐時並未披露這些電話的通話內容。

唯一被紐時報導點出姓名的川普幕僚是曼納福特（Paul Manafort）。

曼納福特去年擔任川普競選總幹事長達數個月，也曾在俄羅斯和烏克蘭擔任政治顧問。

紐約時報今天的報導披露後，曼納福特回應說：「很荒謬，我不知道這指的是什麼。我從來沒跟俄羅斯情報官員談過，從未介入與俄羅斯政府或蒲亭政府相關，或和如今正接受調查的一切有關的事情。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060215

(中央社)