去年赴台旅行菲人 成長23.89%
在中華民國政府簽證便利措施以及加強宣傳的雙重努力下，去年赴台旅行菲律賓人突破17萬2000人次，較2015年多出將近1/4。
交通部觀光局資料顯示，去年赴台旅行菲律賓人計達17萬2475人次，較前1年的13萬9217人次，成長幅度23.89%。
在去年訪台菲人當中，有4萬8198人次是為觀光而去，較前一年的3萬153人勁升將近6成。另外，商務旅行為6551人次、探親為4843人次、會議為3238人次，其餘為求學、展覽、醫療及其他目的。
中華民國駐菲代表處說明，政府放寬簽證措施、加強提升台灣形象以及觀光局積極參加菲國旅展等措施，是菲人赴台旅行人次增加的主要因素。
去年9月1日，中華民國政府放寬菲籍旅客有條件免簽赴台適用條件，凡持有美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、英國、歐盟申根及韓國等任何一國核發的有效或逾期10年以內簽證或居留證者，皆適用免簽措施，透過指定網頁申請3個月效期、停留期限30天的多次入境憑證。
同年10月7日，中華民國政府把菲律賓列為「電子簽證」適用國家，於10月10日開始實施，前往台灣從事觀光、旅遊、洽商、探親、參加國際會議、運動賽事等短期停留的菲籍人士，都可透過網路申請電子簽證。
在政府力推新南向政策之下，台菲更多學術團體將會加強雙向交流，駐菲代表處樂觀預期，今年赴台旅客增加的幅度會比去年更加明顯。1060215
(中央社)
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