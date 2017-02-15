汪笨湖的病 嚴重時須骨髓移植救命
政論名嘴汪笨湖罹骨髓化生不良症候群，醫師今天說，這種病是造血功能出問題，初期可能出血不止、貧血，也可能惡化成白血病。若惡化，只有骨髓移植可以救命。
汪笨湖罹患「骨髓化生不良症候群」，成功大學醫學院附設醫院下午聲明，汪笨湖仍在加護病房治療中。
雙和醫院血液腫瘤科主任趙祖怡受訪時表示， 骨髓化生不良是骨髓造血功能出問題，骨髓裡雖然有很多細胞，但細胞有瑕疵，導致血液異常，紅血球、白血球、血小板數量變少，導致容易出血、抵抗力差、出血不止等狀況，嚴重者會轉成白血病。
趙祖怡說，台灣罹患此疾病的患者很多，成因主要是基因本體和表基因的變化和退化，年紀愈大的人愈容易發生。
骨髓化生不良嚴重程度不一，趙祖怡表示，依基因變化不同，病人嚴重程度分成好幾級，不是所有人都很嚴重。有些患者症狀比較輕微，只要注意貧血、避免出血、抵抗力差等狀況就好，病況穩定者可以活10、20年都有。
若病況嚴重，趙祖怡說，多是用標靶藥物治療，但也只能暫時治療，只有骨髓移植才有可能治癒。1060215
(中央社)
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