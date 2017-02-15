淡江大橋新增管理中心 環評初審通過

我要評比

環保署今天審查淡江大橋環差案，開發單位縮減欲新增的橋梁管理中心建築量體，並排除遊憩功能，環評委員決議建議審核修正通過。

行政院環境保護署今天召開「淡江大橋及其連絡道路規劃第2次環境影響差異分析報告」專案小組第3次初審會議。

根據開發單位交通局公路總局日前提出的變更內容，淡江大橋將新增管理中心並且規劃將橋梁設計從原本的鑽石雙塔橋型改為單塔斜張橋造型，但因環評委員認為管理中心的基地區位、建築量體及相關設施，土地變更適法性等都尚待釐清，因此要求開發單位補件再審。

開發單位今天針對上次會議結論回覆，在管理中心部分，提出縮減建築量體，佔地面積從2200平方公尺減為660平方公尺、高度從原本的16公尺改為9公尺、樓層數從地下一層及地上三層縮減為地上二層。

另外，也排除原本規劃的展望台遊憩功能，僅留必要的監控管理中心、不對外開放，因此也無適法性疑慮，環評委員討論後決議建議通過。1060215

(中央社)