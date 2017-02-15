水費突暴增27倍 台水：抄錶疏失處理中

崁頂鄉近期傳出水費暴漲疑雲，除港東村有400多戶收到不合理繳費單外，園寮村還有1處往常只繳71元基本費的空屋，這次也被通知需繳634元。(謝佳潾攝)

台水對此表示，是抄錶人員疏忽，將在3天內完成清查。(謝佳潾攝)

屏東縣崁頂鄉近期傳出水費暴漲疑雲，光是港東村就有400多戶收到不合理的繳費單，村民怒批住家水費無故暴漲27倍，以前不到200元而近1期竟要繳4000多元，園寮村更有1處空屋往常只繳71元基本費，這次也被通知需繳634元；台水公司對此坦承抄錶疏失，承諾3天內清查完畢。

港東村村長徐秀如說，村民在今年農曆過年前收到近1期水費繳費通知單，見到單據上的應繳費用時，納悶不已也相當憤怒，紛紛找她投訴，怒批11月12日至1月9日這段期間不但沒有用水過量反而還遭停水，怎麼水費不減反增，且還暴增的不像話。

她說，全村共有677戶，約有3分之2、400戶以上收到不合理水費帳單，當中以羅姓住戶的收費單最為誇張，上1期繳168元，這1期竟要繳4545元，足足暴增27倍，而活動中心的應繳金額也從上期的352元增加到5002元，一切疑慮都在1月26日致電到台水公司詢問求解，但遲遲無下文。

「連空屋水費也暴漲。」徐秀如無奈地說，這期水費無故暴增不僅港東村受害，鄰村園寮村一處空屋也遭殃，已搬走的潘姓民眾以往都只繳71元的水費基本費，但這次竟被通知需繳634元，對此完全不合理的狀況下，盼台水公司能徹底清查事故原因。

台水公司東港營運所主任杜明華說，15日已派員徹查水錶，確定為外包抄錶人員疏失，將在3天內完成清查，屆時將退還多收的費用，並檢討人員作業問題。

(中時)