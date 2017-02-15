情侶檔結合姊弟檔 租豪宅設製毒工廠

我要評比

余嫌等人租下豪宅製毒。（王揚傑翻攝）

40歲余姓男子、31歲林姓女子情侶檔夥同分別為29歲、22歲的黃姓姊弟，租下新北市三重區捷運路某大樓3樓豪宅當製毒工廠，板橋分局偵查隊14日下午5時許，持搜索票前往搜索，逮捕余嫌等5人，查扣各式毒品10餘公斤。(警方提供)

40歲余姓男子、31歲林姓女子情侶檔夥同分別為29歲、22歲的黃姓姊弟及29歲賴姓女子，2個月前以月租4萬4000元租下新北市三重區捷運路某大樓3樓豪宅，購入電動研磨機、封膜機、封口機及安非他命、一粒眠等原料，大量製作毒品咖啡包、毒梅片等新型態毒品販售。

新北市警板橋分局偵查隊日前接獲線報，經長期蒐證、監控，昨（14）日下午5時許，持搜索票前往搜索，逮捕余嫌等5人，查扣各式毒品10餘公斤。

由於余男、林女、賴女皆遭法院通緝，警方攻堅時，余男為掩護女友脫逃，反鎖在臥室內，謊稱女友在洗澡沒穿衣服，企圖拖延時間，讓女友從陽台逃離，但林女跳下後踩破2樓玻璃遮雨棚，遭屋外戒備的員警發現，當場活逮。

林女私下說，昨天情人節本來計畫和男友去看電影，但男友執意要把工作做完，沒想到警察就上門。偵訊後，全案依毒品罪嫌移送偵辦。

★中時電子報關心您：吸毒有害健康！

(中時)