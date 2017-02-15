長照2.0，紅十字會新高雄分會開幕

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中華民國紅十字會新高雄分會「長照2.0，C點巷弄站」今日成立。（許智傑服務處提供）

立法委員許智傑15日參加中華民國紅十字會新高雄分會「長照2.0」據點開幕典禮，他說，長照2.0是相當良好的社會福利制度，也稱讚新高雄分會會長蔡森郎將長照擴及社區，造福更多長輩，也減輕弱勢家庭負擔。

今天上午，中華民國紅十字會新高雄分會「長照2.0，C點巷弄站」於鳳山區大東一路10巷38號成立，許智傑也到場關心，他說，政府推動長照2.0十年計劃，其中C級巷弄長照站，是依民眾家庭需求選擇適合的服務，將長照服務深入基層、造福鄉里。

許智傑說，長照人員的需求、培育及培訓，正緊鑼密鼓的進行，包括職訓單位辦理訓練，學校培育養成，輔導取得照顧服務類技術士證，擴大就業機會提高就業率，台灣也將晉升重視社會福利的國家。

(中時)