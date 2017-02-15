「羽泉」胡海泉回應出軌疑雲 認了隱婚有孩子
大陸雙人演唱組合「羽泉」成員胡海泉，多年來感情生活成謎，雖然被爆隱婚生子，但他都沒做出回應，日前被拍到和一名女子幽會還玩壁咚，被疑出軌，15日他終於在微博發文對此事做出回應。
胡海泉日前和一名女子有說有笑進酒吧，還做出「壁咚」動作，後還打包女方回家，其實，他曾鬆口承認有交往的女友，但後來又被爆隱婚多年，直到2015年再傳兩人協議離婚，但他都未再做出任何回應，因此這次深夜幽會被拍，就被外界質疑他出軌。
15日他終於打破沉默，在微博發文回應，他坦言本不想對此多做解釋，但卻覺得需要給自己和家人一個交代，他澄清根本没有「新戀情」，不過卻因他行為不嚴謹，給愛的人和我的孩子、家人帶來困擾和傷害，他日後會以此為鑑，慎行慎思，並對「所有相關人士及關注此事的朋友說聲抱歉！」
雖然他文中未對感情生活多做解釋，但卻提到「愛的人」和「我的孩子」，似乎間接承認了隱婚生子的傳聞。
(中時電子報)
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