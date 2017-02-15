日中小學教材將釣魚台列領土 我駐日代表處抗議

我要評比

日本文部科學省14日正式公布中小學「學習指導要領」修正案，並在社會科(包括歷史、地理及公民)中明記釣魚台列嶼及竹島(韓國名：「獨島」)為日本「固有領土」。

我駐日代表處對此已向日方表達嚴重抗議，並再次重申釣魚台列嶼係我國固有領土，日方任何意圖損及我國主權之舉措均屬無效。

(中時)