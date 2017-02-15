粉色浪漫！平溪、雙溪萬株山櫻夾道迎賓

平雙兩地山櫻花陸續綻放。(黃靖惠翻攝)

平雙兩地山櫻花陸續綻放。(黃靖惠翻攝)

粉色浪漫席捲東北角！新北市平溪區、雙溪兩地有萬逾棵山櫻花近日陸續綻放，目前近5成櫻花已經盛開，不少人相邀到當地賞櫻感受春天浪漫氛圍，此外，平溪除可見粉色山櫻外，更在老街花台栽種玫瑰花及桃花作伴，要讓上山賞花民眾驚喜不斷。

每年2月櫻花陸續盛開，許多遊客率先想到新北市雙溪具有「櫻花大道」美名的雙泰產業道路，公路沿途林立萬棵山櫻樹盛開，場景美不勝收，除此之外，就連蘭平千里至虎豹潭路段及烏山都可尋得到櫻花及杜鵑花美麗的蹤跡，但由於今年冬季氣溫不夠低，使得目前只有約5成左右櫻花盛開。

而平溪區的靈巖亭路旁及汐平公路也栽種不少山櫻花樹，近年也因「山櫻花」美麗姿態聞名，目前約莫5成櫻花樹綻放，預計未來1個月會進入盛開期，除此之外，當地居民合作在老街花台種滿玫瑰花、桃花與櫻花作伴。

(中時)