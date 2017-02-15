開學了 監理站稽查學生交通車是否違規
苗栗監理站中午會同縣警局交通隊、教育處組成聯合稽查小組，稽查頭份地區接送學生娃娃車及交通車，一輛以8人座自小客車作為補習班交通車超載9名國小學童，車內違規變更座椅增設活動椅搭載小朋友，監理站當場製單告發，縣府並發函要求業者限期改善，將派員擇期複查。
新學期開始，為保障學童上下學安全，苗栗監理站稽查頭份地區接送學生的娃娃車及交通車是否違規情況。一輛補習班交通車以自用小客車當作交通車，依規整車含駕駛最多坐8人，車內卻擠進9名學生，有的還坐在增設的活動椅，學生還天真地說：「每天都是這樣啊！」
苗栗監理站副站長鄭泉昌表示，今天共稽查16輛車有3件違規，分別是載運人數超過規定數額、幼童專車載運7歲以上學童以及變更座椅。
鄭泉昌說，依規定幼童專用車只能載送2歲以上、未滿7歲兒童，車內座椅的深度與間距都有規範，不適宜用來載送國小學童，接送學生交通車常見違規改裝及超載，發生事故恐不堪設想。
苗栗監理站表示，違規改裝座椅將處2400到9600元，超載可處3000到9000元，逾期6個月以上未檢驗者銷牌照。呼籲業者勿存僥倖心態，並請家長留意接送車輛狀況，維護學童乘車安全。
(中時)
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