解放軍南海實兵演練 聯合防空攔截敵機

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《解放軍報》15日報導，2月12日至13日，南海艦隊遠海訓練編隊協同航空兵、岸基防空力量進行了一場聯合防空作戰演練，分為紅藍兩方，在南海某海域進行。

紅方構築了遠中近三層防空網：周邊有海軍航空兵某部2架戰機巡航待戰；中層，長沙艦和海口艦雷達飛旋，艦空飛彈、艦炮蓄勢待發；近程有地面防空火力嚴陣以待。

紅方報告艦指出，發現敵空中目標2批4架向紅方艦艇接近，擔負周邊防空任務的紅方戰機快速向敵逼近。藍方戰機迅速下降高度，掠海超低空突防，試圖突破紅方封鎖。紅方迅速派出預警機持續穩定跟蹤，引導己方防空力量對藍方戰機實施末端打擊。

而後，藍方又派遣戰機實施超低空突防，目標直指海口艦。海口艦對來襲目標首先實施電子干擾。射出數枚防空飛彈，主副炮也火力全開。與此同時，長沙艦對進入射界的藍方空中目標也實施了協同打擊。

編隊指揮員俞滿江表示，此次演練，全程不設劇本，紅藍雙方自主判情，所有攻防方案臨機達成，大家見招拆招，真正有打仗的味道。

(旺報)