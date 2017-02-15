澳網後再出發 盧彥勳曼菲斯網賽惜敗
台灣網球一哥盧彥勳結束澳洲網球公開賽賽事後，選擇返台調整3周，也難得在台灣與家人一同過年，春節後再出發首戰，選擇前往美國參加總獎金約64萬美元（約1980萬台幣）的ATP250等級曼菲斯公開賽，首輪就遭遇苦戰，他奮戰3盤，先盛後衰，終以6比4、6比7（4比7）、6比7（7比9）不敵地主19歲小將佛萊茲。
名列大會第8種子的盧彥勳，首盤先破了對手的發球局，順利拿下，次盤希望能延續戰果，但雙方互保發球局，戰至搶7決勝負，但盧彥勳戰到3比3後，丟失發球分，也輸掉次盤。兩人在決勝盤持續激戰，仍互保發球局，再度進入搶7，儘管盧彥勳擁有3次賽末點卻都沒有把握，飲恨落敗。
盧彥勳賽後透過臉書粉絲頁抒發心情，他寫道：「賽後覺得對於最後的結果感到可惜，自己表現不算差，可惜在最後關鍵時，未能成功拿下。要特別感謝現場大老遠來幫他加油的台灣朋友，只是因為今天輸了一場很冤的球，心情一時難以平復，在走出球場後，沒有多停留腳步和大家合影留念，為此感到歉意，也請大家見諒了，謝謝大家來現場支持。」
結束單打賽程，盧彥勳明天還有雙打賽事，將與白俄羅斯好手布瑞（Aliaksandr Bury）搭檔，首輪將遭遇澳洲組合湯米奇／艾柏登。
(中時電子報)
關鍵字：台灣
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