手指滑一滑 掌握住家附近用藥諮詢
想知道住家附近有哪些藥局可提供諮詢與社區居家照護？使用「友善新北好藥局APP」，一指滑動，就可快速簡便找到附近藥局，享受免費用藥諮詢及處方箋領藥等服務。
新北市府衛生局副局長許朝程今天表示，這一套手機微程式，是「（人人人）社會企業」所協助開發，並未花到公帑。除提供相關諮詢，透過衛星定位找到住家最近的藥局，還有藥局的優惠活動，導航、電話、營業時間等功能。
有的藥局還會附上 LINE 帳號，可以讓民眾將專業藥師帶著走，隨時隨地「賴來賴去」。不過，今天記者會實際測試程式功能，發現LINE的連結介面並不友善，大部分的藥局，也沒有將相關藥局照片、營業內容，提供民眾查詢。
新北市藥師公會理事長蘇國欽表示，會加強與會員藥師溝通，儘量豐富手機APP的內容。
（人人人）社會企業共同創辦人黃薇齊表示，將繼續增強介面的功能，讓使用者更便利。歡迎民眾隨時反應需求。也計畫擴大與台北市的相關藥局服務資訊，讓民眾更便利查詢。
新北藥師公會常務理事黃雋恩表示，老人家重覆用藥、慢性處方箋領藥，及廢棄藥品檢收，與量血壓等服務，都可以透過社區藥局協助。1060215
(中央社)
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