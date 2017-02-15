駐布里斯本辦事處為中華棒球隊加油
駐布里斯本辦事處處長賴維中於當地時間14日晚偕副處長宋永福、秘書胡家甄、昆士蘭台灣中心主任董幼文與當地僑胞球迷在布里斯本AFA球場一同為參加本屆經典賽的中華棒球隊加油。
這場交流賽是中華隊移訓澳洲的最後一場公開賽，在駐處及昆士蘭台灣中心呼籲下，現場湧入數百位當地僑胞球迷爭相目睹中華隊在球場上的英姿。
主辦單位特別邀請賴維中擔任開球貴賓，賴維中在昆士蘭棒球協會主席Robert Wesener陪同下走到投手區，並順利投球開賽。澳洲職棒聯盟也在網路上實況轉播。昆士蘭台灣中心提供音響設備和手搖旗給現場觀眾，讓當地的僑胞球迷及中華隊在澳洲職棒比賽場上聽見中華民國國歌與看見中華民國國旗。
比賽過程台味十足，加上三太子到場護持， 3局上半由蔣智賢敲出滿貫全壘打的優異表現將現場的氣氛帶到最高點。全場僑胞球迷們不僅熱情的玩起波浪舞，更以特有的台式加油聲震撼了澳洲球團與球迷。
最後全場在熱烈吶喊加油助陣聲中，中華隊以5比4力克布里斯本俠盜隊。總計這次中華隊澳洲布里斯本移地訓練，與2017年澳洲職棒總冠軍的布里斯本俠盜隊及皇家隊三場交流賽均勝出，為即將在三月舉辦的經典賽奪得好彩頭。
主播提到這次賴維中擔任開球嘉賓並與現場數百名台灣球迷一起進場加油，足以代表台灣對棒球運動的熱情與重視。本賽事的網路直播更湧進破紀錄的4千多名觀眾。主播更感謝實力堅強的中華隊將布里斯本棒球提升至國際級的市場，並期盼未來能與台灣有更多的交流。1060215
(中央社)
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