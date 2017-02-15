陸首條福建直飛紐約航線 15日開航

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中國大陸首條由福建直飛美國紐約的航線今天上午首航。這架班機由福州機場起飛，飛抵紐約需14.5個小時。福州也成為繼北京、上海、廣州後，又一個開通直飛紐約航線的中國大陸城市。

新華社報導，廈門航空從福州至紐約航班編號為MF849，今天上午9時15分從福州起飛；而紐約直飛福州的航班編號則為MF850，從紐約起飛時間為當地時間中午12時55分。

廈航使用波音787-9客機執飛這條航線，每週一、三、六起飛。航線的飛行距離1萬4000公里，單程飛行時間約14.5小時。

報導指出，福州是中國大陸第4大美國航線客源地，僅次於北京、上海、廣州3大城市。福州至紐約首航班機載客率達到100%。根據預訂情況，這條航線開航初期的載客率也保持在80%以上。

報導引述美國駐廣州總領事館總領事白智理（Charles Bennett）表示，開通新航線將便利福州與紐約人員往來，增加相互了解，促進兩地文化交流與經濟發展。

廈航董事長車尚輪則表示，廈航將全力拓展全球航線網絡，在直飛紐約航線之後，將於6月27日開通廈門往返洛杉磯航線，未來還將開通從福建直飛多倫多、巴黎、倫敦的航線。1060215

(中央社)