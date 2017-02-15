花壇八卦窯 規劃打造磚窯文化園區

花壇八卦窯見證了地方磚瓦一頁興衰，也是全台碩果僅存的霍夫曼窯，2010年登錄歷史建築。（吳敏菁攝）

花壇八卦窯見證了地方磚瓦一頁興衰，也是全台碩果僅存的霍夫曼窯，2010年登錄歷史建築。（吳敏菁攝）

花壇八卦窯被堆置廢棄物，文化局發動清理。（吳敏菁攝）

花壇八卦窯被堆置廢棄物，文化局發動清理後，已經淨空。（吳敏菁攝）

花壇八卦窯見證磚窯歷史，文化局將爭取補助打造磚窯文化館。（吳敏菁攝）

花壇是紅磚的故鄉，產磚盛極一時，隨新建材興起沒落，花壇八卦窯見證了地方磚瓦一頁興衰，也是全台碩果僅存的霍夫曼窯，2011年登錄歷史建築，沒投入再利用，淹沒荒煙蔓草，還成了被堆置廢棄物的暗道，文化局發動清理，接著要辦理規劃設計，投入打造磚窯園區。

「好可惜！」八卦窯淹沒荒煙漫草，並成了廢棄物堆置場，地方人士莫不婉惜，指出花壇燒磚有百年歷史，最早是竹筒窯、目仔窯、圓窯，八卦窯是民國48年「87」水災催生，當時許多土埆厝被流走，紅磚供不應求，德式霍夫曼窯可大量連續生產，見證了歷史一頁。

地方指出，稱八卦窯是從外型取名，共22個圓拱門、每座拱門可燒1700至1800塊磚，隨著在新材興起，在80年代停止生產。

花壇八卦窯功成身退，卻隨著地方振興特色產業，被視為具時代意義和保存價值，但是6年前登入歷史建築後，又歷經幾度會勘，每次都是發動清理垃圾，然後又不了了之，沒有改變磚窯已成廢墟的命運。

「就是喜歡這歷史的氣味」磚窯廢墟吸引不少人前往取景拍照，但不禁被堆置大量垃圾嚇一跳，文化局文資科長林佳蓁表示，之前做過調查研究和修復概估，未來預計投入4000萬元，現階段將先辦理規劃設計，待細部計畫出爐，再爭取文化部補助修復，未來朝向結合磚窯產業，作為展覽館和DIY活動教室，打造磚窯文化園區。

(中時)