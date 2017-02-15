怪婦帶狗逛賣場又吃又偷 辯吃藥恍惚

邱女帶著愛犬逛賣場，讓愛太「試吃」狗餅干，再將狗餅干放回貨架上，行徑怪異。（呂素麗翻攝）

邱女（左一）帶著愛犬逛賣場，試吃又偷竊。（呂素麗翻攝）

高雄市邱姓女子日前帶著愛太逛賣場，讓愛犬「試吃」狗餅乾，自己也「試吃」棗子，又拿了牙膏、柔軟精不結帳，店家要她將竊取的商品取出結帳不願追究，但邱女一再否認偷竊，店家只好報警；她辯稱「吃藥惚神而有失序行為」，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，邱女（42歲）有視覺障礙，平常靠按摩為生，有多竊盜前科，是慣竊，她於13日下午1點至左營1家連鎖賣場內行竊。

店家表示，邱女於店內挑選商品期間，將賣場當成試吃會，將貨架上狗餅乾打開讓她飼養的犬隻「試吃」後，竟將狗餅乾再放回貨架上，挑選棗子時，也先「試吃」，怪異舉止引人注目，經其他顧客提醒店員注意，店員見有異欲上前提醒需結帳後才可食用，邱女即將水果丟棄地上謊稱是掉出來的，但經店員撿起時卻發現有遭啃咬的痕跡。

除「試吃」的誇張行徑外，邱女更行竊店內商品，挑選牙膏後將包裝盒拆封牙膏及柔軟精藏進身上所背背包內，店家原希望邱女將她試吃過及竊取的商品結帳付清便不予計較，於結帳時反覆提醒邱女是否有未結帳的商品，怎奈邱女堅持裝傻否認，店家遂報警請求協助。

邱女向警方供稱，她是因為服用鎮定劑後精神恍惚而有失序行為，但警方見她仍知道將商品外包裝拆除，所竊取商品也挑選店內監視器死角處下手，對其說詞不予採信，警詢後依竊盜罪嫌移請橋頭地檢偵辦。

(中時)