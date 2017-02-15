南寮民宅前汽車火警 幸無人傷亡

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轎車起火燃燒。（徐養齡翻攝）

消防員前往灌救。（徐養齡翻攝）

新竹市延平路三段今天下午傳出汽車火警，消防隊據報趕抵，發現1台轎車引擎室起火，趕緊出動水線灌救，幸好無人受傷。

市消防局指出，該部轎車停放在南寮路邊一棟民宅前，突然從引擎室傳出濃煙，隨後起火燃燒，消防隊獲報趕抵，趕緊將火撲滅後仔細查看，未發現有人員在車內，警方已聯絡車主，詳細起火原因尚待釐清。

(中時)