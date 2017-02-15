遊覽車事故是單一事件？王鴻薇批政院睜眼說瞎話
蝶戀花賞櫻團13日翻覆國道邊坡，釀成共造成33人死亡、11人輕重傷。針對這起國道重大傷亡事故，行政院發言人徐國勇昨日中午表示這是單一意外事件，不希望影響國內外旅遊意願。台北市議員王鴻薇痛批「徐大發言人睜眼說瞎話嗎？是在呼應賀陳旦失神語『死者保重，大家保重』嗎？」
徐國勇昨日表示蝶戀花遊覽車重大傷亡事件和國旅低價沒關係，和一例一休沒關係，純屬單一事件，王鴻薇在臉書痛斥「所以意思是，傷亡者就是倒楣碰到而已，不要來找政府麻煩？」、「這種把重大交通事故和政府無能切割功力真是一流，如果沒有厚臉皮，怎麼說得出這種一推四五六的話。」
王鴻薇以去年七月國道陸團火燒車事件為例，她指出這件事燒出了遊覽車安全鎖被鎖住，安全窗打不開。王鴻薇說陸客人數降低，旅行社，遊覽車搶入國旅市場，仍然是低價搶市，遊覽車更加老舊，司機沒有自戕跡象，卻可能因為連續開車沒有充分休息而肇事。「這起重大車禍撞出了遊覽車的老問題，帶出了低價國旅市場新問題。」
王鴻薇表示，這起蝶戀花旅行賞櫻團確實和新實施的一例一休沒關係。因為在一例一休之前，遊覽車司機就有過勞問題。「政府口口聲聲說推動一例一休可改善勞工休假品質，遊覽車司機只是化外之民，根本享受不到政府『德政』。」
台灣遊覽車一而再發生重大傷亡事故，從火燒車到蝶戀花，釀成59條人命喪生。王鴻薇痛批「政府竟然視為單一事件，駝鳥苟且心態十足，我們能寄望不再發生悲劇嗎？或許只能如賀陳旦所言『大家保重』吧！」
(中時電子報)
文章來源：王鴻薇臉書
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