台中最旺！2000萬元刮刮樂頭獎開出了

我要評比

台灣彩券總經理黃志宜(右3)致贈刮刮樂中獎影本予「幸運商行」。(台彩提供)

台中財運真的很旺！台彩表示，最高頭獎的「2000萬開運發財金」刮刮樂上周已於台中市北屯區「幸運商行」刮出，這也是繼去年「$2600萬超級紅包」頭獎於台中市南區被刮出後，連續兩年刮刮樂最高頭獎皆獎落台中。

台彩透露，今年首位2000萬幸運中獎人是名30多歲的已婚科技男，他抱持著有買有希望，每年都會固定購買2000元刮刮樂試手氣！

台灣彩券總經理黃志宜今前往投注站道賀，除了贈送象徵「招來頭獎」的伴手禮給經銷商之外，還特別準備這張中頭獎的刮刮樂及批購證明單樣張送給經銷商留做紀念。

(中時)