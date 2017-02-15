陳美鳳透視裝 驚現九頭身辣長腿

陳美鳳透視裝大露長腿！（圖／本報系資料照片，陳美鳳臉書）

「最美麗的歐巴桑」陳美鳳，自從與前夫離婚官司結束後，她人逢喜事精神爽，近日更到泰國度假，穿上比基尼的她大秀好身材，完全不像60歲的外型！她今又曬出一張穿著透視裝的美照，但讓人驚豔的是那雙若隱若現的長腿。

陳美鳳近來和好友在泰國度假，日前才貼出穿著比基尼大露渾圓美胸的照片與影片，今她更貼出一張她穿著白色透視洋裝的美照，和粉絲分享人要移動到曼谷。但網友注意的全是她一雙超長美腿，被讚根本九頭身美少女！

(中時電子報)