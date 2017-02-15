男友車違停遭警查 曝光女友瞞著他吸毒

余女男友車違停遭警盤查，沒想到，1只小錢包暗藏毒品竟讓余女吸毒曝光。(劉宥廷翻攝)

42歲余姓女子因郭姓男友車子違停，遭新興分局中正三所警組盤查，警發現郭男是毒品人口，要求檢視車內物品，沒想到，1只小錢包暗藏毒品竟讓余女吸毒曝光；原來郭男戒毒成功，但女友竟因工作壓力瞞著他吸毒紓壓，讓他氣得無言以對，全案依毒品罪送辦。

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(中時)