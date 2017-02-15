南韓：金正男5年前險遭做掉後 求弟饒命

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北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男13日在馬來西亞遇刺身亡，南韓議員今天聽取情報首長簡報後透露，金正男2012年遭暗殺未遂之後，曾哀求金正恩饒他一命。

法新社報導，南韓多位議員聽取國家情報院（National Intelligence Service）院長李炳浩（Lee Byung-Ho）閉門簡報後表示，北韓2012年暗殺支持改革的金正男未果。

國會情報委員會成員金炳基（Kim Byung-kee, 譯音）告訴記者：「（李炳浩）表示…2012年試過1次（暗殺），金正男2012年4月寫了封信給金正恩說：『請饒了我和我的家人。』」

他說：「信裡還說：『我們無處可去…我們知道，唯一解脫的方法就是自殺。』」他還表示，金正男在國內政壇幾乎不受擁戴，對金正恩幾乎不構成威脅。

另一位委員會成員李(吉吉)雨（Lee Cheol-Woo）表示，金正男的家人包括前妻和現任妻子以及3個小孩，目前都住在北京和澳門。

李(吉吉)雨表示：「他們接受中國當局保護。」他還說，金正男是在遇刺前1週，也就是6日入境馬來西亞。

金正男13日在吉隆坡國際機場遭2名據信為北韓特務的女子攻擊後身亡。

金正男是北韓已故領導人金正日長子，一度被視為接班人選，但2001年惹出為了去迪士尼樂園遊玩，持假護照試圖入境日本的難堪事件，從此失寵。

之後金正男過著等同流亡的生活，泰半時間都住在澳門。金正恩則是在金正日2011年辭世後，接掌孤立的擁核國家北韓。（譯者：中央社鄭詩韻）1060215

(中央社)