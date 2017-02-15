陸製造強國戰略 實施指南出爐
為建設製造強國，「中國製造2025」的11個配套實施指南出爐，包括大陸國家製造業創新中心建設等5大工程實施指南、發展服務型製造業2個專項行動指南、新材料產業人才4個發展規劃指南。
綜合陸媒報導，為加快從製造大國轉向製造強國，大陸訂出「中國製造2025」戰略目標，大陸國家製造強國建設領導小組以國務院副總理馬凱為組長，20多個國務院部委參與。
中國政府網報導，「中國製造2025」11項配套實施指南由大陸國務院20多個部委通力合作完成。
其中，5大工程實施指南包含大陸國家製造業創新中心建設、工業強基、智能製造、綠色製造、高端裝備創新。
2個專項行動指南包含發展服務型製造和裝備製造業質量品牌。
4個發展規劃指南包括新材料、信息（資訊）產業、醫藥工業和製造業人才。1060215
(中央社)
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