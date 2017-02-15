機捷提供無線充電 柯文哲：有改善空間
台北市長柯文哲今天下午試乘機場捷運後表示，沒有看到缺點，非常平穩、舒適，軌道發出的聲音也沒有比高鐵高，乘坐品質用英文來講是「excellent」，非常優異；手機無線充電是服務很貼心的設計，但充電分iPhone和Android系統，應該可以分成2個接頭即可，不必分2個外接器，還可向開發商建議、改善。
柯文哲說，他給機捷打99分，留1分還可進步。對於試用無線wifi上網，他說，這也是台北捷運該努力的，到年底前北捷也要建立無線wifi上網。
當被媒體問及，坐的位子是上次蔡英文總統坐過的位子，有什麼感覺嗎？柯回說，那也沒什麼？可以問一些有營養的問題嗎？
柯文哲指出，目前桃園機場一年出入境超過4000萬人次，估計A1站預辦登機的容量很快會不夠，只要有4分之1旅客人次走機捷，A1站設施就不夠負荷，但不會那麼快，必須陸續擴充。
至於機場蓋20年會不會太久？柯文哲說，真的是太長了，幸好有桃園市長鄭文燦救援。
柯文哲說，桃園機場和A1台北車站介通台北捷運，雙方會成立通車小組，指定副市長督導，有問題馬上處理。桃園市長鄭文燦說，通車後會有應變小組也會找新北市長朱立倫一起，行李託運流程櫃台前都會有專人指導，只要記得帶行李就好，3月底出國就會選擇搭機捷。
(中時)
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