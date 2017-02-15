文化總會新會員 蔡英文陳建仁等順利入會

經過前三次流會，文化總會今日下午2點在晶華酒店召開第六屆第10次的執行委員會，應到會執委為28人，實際到會為15人，出席執委過半，在2點13分開始正式討論蔡英文、陳建仁等新會員入會案，並順利通過。

文化總會秘書長楊渡表示，今日通過事項有4項，第一是276名舊會員確認有效，第二是通過258名新會員入會，下次會議將由本次確認新舊會員共534名會員選出第七屆執行委員；第三是下屆執行委員、諮議委員建議名單，便於下次會議召開；第四項則是臨時動議，代理會長劉吉人因公務繁忙，請辭代理會長一職，下次會議將由全國工業總會理事長許勝雄擔任會議召集人。

楊渡表示，下次會議照內政部規定最快會在15日內舉行，預計選出35名執行委員、候補6名，以及11位諮委和幾位候補。

今日出席執委包括劉吉人、歐晉德、劉炯朗、張忠謀、徐旭東、吳清基、吳東進、林明成、黃茂雄、許勝雄等人。

王金平在會議結束後約2點47分現身，他表示因為收到的開會通知是3點半，在簽到之後表示會議有圓滿結束就好。王金平表示，原本在2點多時，他接到總統府副秘書長劉建忻電話，請他擔任下屆會議召集人，但他表示政治還是不要介入文化。

(中時)