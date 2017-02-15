疑掃墓未滅火苗燒進回收場 濃煙蔽天
苗栗市大坪頂山區上午傳出火警，火勢持續延燒鄰近資源回收場，大量塑膠廢棄物燃燒後竄出巨大濃煙並夾帶臭味，引起民眾恐慌，消防局正全力灌救，環保局也到場監測空氣品質。
苗栗縣消防局表示，上午10時47分接獲報案指稱苗栗市大坪頂山區發生掃墓火警，火勢在山林間不斷延燒，波及至一間資源回收場，由於山區道路狹小，水源不足，已持續派遣13輛水車、泡沫車及30餘名消防人員前往搶救。
回收場工人指出，一早有人在附近整理墓園、燒雜草，疑似火苗沒有完全熄滅就離開，豈料，「火越燒越大」，眼見火苗隨著風勢蔓延至回收場內，一發不可收拾。
由於回收場內堆放大量廢棄塑膠物品，產生大量濃煙不斷竄升，連鄰近公館鄉也看得到，不少民眾在山下發現黑煙蔽天，引起一陣恐慌，紛紛拍照上傳臉書地方社團留言「發生什麼事」、「煙好大」、「天祐苗栗」。
苗栗縣政府環保局空氣品質及噪音管制科長蔡政勳下午率員到場了解，他說，燃燒塑膠廢棄物產生的濃煙粒子勢必影響空氣品質，因黑煙往上竄升，目前地面尚無法測得汙染程度，現階段先在下風處進行空氣品質監測，同時呼籲民眾盡量減少外出。1060215
(中央社)
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