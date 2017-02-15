玳瑁困流刺網獲救 16日基隆望海巷野放

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玳瑁Hola去年9月間在花蓮石梯坪漁港遭流刺網纏繞，經獸醫師治療後，復原狀況良好，基隆市動物保護防疫所明天上午10時將在望海巷沙灘野放。

動保所長陳瑞濱表示，這隻取名為Hola的玳瑁，屬1級瀕臨絕種的保育類野生動物，獲救時不僅脫水且營養不良，身體十分虛弱，相關人員立即將牠送到國立台灣海洋大學海龜救傷中心收容，經獸醫師4個多月細心治療，現已恢復活力。

他說，Hola體長32.8公分，體重3.72公斤，依照成年龜體約95公分計算，研判Hola應該是青少年的玳瑁，動保所明天上午10時將會同海洋大學、財團法人台北市福智佛教基金會及市府海洋事務科人員，在八斗子火車站對面的望海巷沙灘野放Hola，讓牠回歸海洋。

陳瑞濱說，包含基隆市5隻在內，去年全國通報海龜救援共有192隻，其中97隻送到海洋大學海龜救傷中心照料，主要收容原因為擱淺，占63隻，另漁民誤捕則有13隻、虛弱漂流15隻，另有6隻死亡。1060215

(中央社)