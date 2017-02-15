文總執委會 通過蔡總統等人入會
中華文化總會今天下午召開第6屆執行委員會，會後文總秘書長楊渡表示，會議中確認276名舊會員資格，也通過包括總統蔡英文、副總統陳建仁等共258名新會員入會。
中華文化總會下午召開執行委員會議，應到會28人，實際報到15人，過半成會。
楊渡表示，會議通過3項議案，首先確認258名新會員入會，包括蔡總統、陳副總統；接著確認276名舊會員資格；最快15天後開第7屆會員大會，由這534名新舊會員推舉出35名執行委員、候補6名執委，11名諮詢委員、候補2名諮委，再由這些新選出的執委、諮委中，推舉出新任會長。
楊渡表示，下次會員大會至少要有267名過半會員參加才能成會，要參選執委、諮委者，本人一定要出席。屆時蔡總統須出席會員大會，才具參選資格。
文總代理會長劉吉人在會後向媒體宣布辭代理會長一職。
不過，內政部合作及人民團體司籌備處社會團體科長陳永福表示，劉吉人雖辭代理會長，據人民團體法規定，下屆會長選出前，劉吉人依然具代理會長資格。
前立法院長、中國國民黨籍立法委員王金平在會議結束後，約2時47分才到場說，隨扈通知是3時30分開會，對會議能召開，他表示很滿意，而總統府代理秘書長劉建忻拜託他擔任下次會議召集人，但他認為政治不該介入文化，因此婉拒。1060215
(中央社)
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