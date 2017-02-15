整理墓園火勢延燒回收廠 苗栗市黑煙蔽日
苗栗市大坪頂公墓附近一家專門處理塑膠製品的資源回收場，今天上午10時許，疑似因鄰近墓園因整地不慎引起雜草火警，因天乾物燥，火勢延燒進到回收場區，迄今經過四小時仍未熄滅，消防人員仍在打火灌救中，避免火災持續擴大，不過塑膠製品造成的黑煙仍是怵目驚心，引起苗栗市居民關注及討論。
資源回收場員工表示，他駕駛堆高機時發現墓園旁靠近場區處有火苗，包括輪胎、樹木等已被燒到，趕緊報警求助，場內堆放有100公噸已壓縮打包完畢的塑膠回收物及廢棄輪胎等易燃物品。
苗栗縣消防局指出，今天上午10點47分接獲報案，指苗栗市大坪頂公墓旁1家資源回收場發生火警，派遣13輛消防車32名消防隊員前往搶救，其中包括化學泡沫車等皆到場灌救。
(中時)
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