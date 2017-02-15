整理墓園火勢延燒回收廠 苗栗市黑煙蔽日

苗栗市大坪頂公墓附近一家資源回收場疑因公墓雜草火警延燒到廠區，廠內堆滿塑膠製品及廢棄輪胎，造成的黑煙遠在數公里外都清晰可見。(江詩筑翻攝)

苗栗市大坪頂公墓附近一家專門處理塑膠製品的資源回收場，今天上午10時許，疑似因鄰近墓園因整地不慎引起雜草火警，因天乾物燥，火勢延燒進到回收場區，迄今經過四小時仍未熄滅，消防人員仍在打火灌救中，避免火災持續擴大，不過塑膠製品造成的黑煙仍是怵目驚心，引起苗栗市居民關注及討論。

資源回收場員工表示，他駕駛堆高機時發現墓園旁靠近場區處有火苗，包括輪胎、樹木等已被燒到，趕緊報警求助，場內堆放有100公噸已壓縮打包完畢的塑膠回收物及廢棄輪胎等易燃物品。

苗栗縣消防局指出，今天上午10點47分接獲報案，指苗栗市大坪頂公墓旁1家資源回收場發生火警，派遣13輛消防車32名消防隊員前往搶救，其中包括化學泡沫車等皆到場灌救。

(中時)