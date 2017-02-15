中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

整理墓園火勢延燒回收廠 苗栗市黑煙蔽日

中時
點閱143
我要評比
2/10
整理墓園火勢延燒回收廠 苗栗市黑煙蔽日
苗栗市大坪頂公墓附近一家資源回收場疑因公墓雜草火警延燒到廠區，廠內堆滿塑膠製品及廢棄輪胎，造成的黑煙遠在數公里外都清晰可見。(江詩筑翻攝)

苗栗市大坪頂公墓附近一家專門處理塑膠製品的資源回收場，今天上午10時許，疑似因鄰近墓園因整地不慎引起雜草火警，因天乾物燥，火勢延燒進到回收場區，迄今經過四小時仍未熄滅，消防人員仍在打火灌救中，避免火災持續擴大，不過塑膠製品造成的黑煙仍是怵目驚心，引起苗栗市居民關注及討論。

資源回收場員工表示，他駕駛堆高機時發現墓園旁靠近場區處有火苗，包括輪胎、樹木等已被燒到，趕緊報警求助，場內堆放有100公噸已壓縮打包完畢的塑膠回收物及廢棄輪胎等易燃物品。

苗栗縣消防局指出，今天上午10點47分接獲報案，指苗栗市大坪頂公墓旁1家資源回收場發生火警，派遣13輛消防車32名消防隊員前往搶救，其中包括化學泡沫車等皆到場灌救。

(中時)

關鍵字：苗栗市回收場塑膠墓園
點閱143
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。