寒流過去 玉荷包果農嘆：還是不夠冷
前陣子低溫寒流步入尾聲，高雄農作物未傳寒害，反而因今年暖冬，包括玉荷包、梅子開花率均只有3、4成，恐造成大幅度減產；大樹區玉荷包農民表示，原本大家期待寒流帶來低溫，沒想到高雄只冷1天半，對荔枝開花依然沒幫助。
「氣溫還是不夠冷」，高市農業局農務科長林鄉薰說，這波寒流來襲前，菜農均已做好準備，因此葉菜類未傳出寒害情形，反而是暖冬影響，荔枝開花率僅4至5成、梅子開花率僅3成，農民期待寒流帶來開花好消息。
大樹休閒農業區理事長謝坤淞表示，玉荷包已連續3年減產，以往果農會在樹幹上刮出傷痕、噴灑輕度除草劑、或乾脆以人工拔除嫩葉，結果今年因暖冬時間太長，嫩葉拔了又長，開花率比往年更低。
他說，一般來說，玉荷包開花期在元旦至元宵節之間，現在已經嫌晚，不過前一波寒流，農民仍期待能有連續70小時低溫攝氏12度至14度，沒想到天不從人願，高雄只冷了1天半到2天左右即開始回溫。
不過，目前尚有部分玉荷包新芽還是含苞帶葉，果農仍抱一絲希望，若接下來幾天氣溫夠低，可望由嫩葉轉為花苞，如此一來，5、6月玉荷包盛產期，產量可能還保有5成，若連這點希望也落空，今年玉荷包恐怕減產只剩3成。
(中時)
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