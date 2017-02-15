習川會在即？傳7月G20峰會將首度會面
本月稍早美國總統川普先是致函大陸國家主席習近平，接著又與習近平首次通電，外界認為隨著川普上任陷入緊張的中美關係將回溫，今日又傳出雙方領導人可能在今年7月G20峰會首度展開「習川會」。
海外博聞社報導，美方正在與中國磋商，考慮在今年7月德國舉辦的G20峰會期間，上演「習川會」。報導稱，中方認為這將是兩國元首針對國際事務以及中美關係進行「友好磋商」的最佳時機。
不過報導也指出，目前雙方領導人會面還未敲定，「習川會」能否如期上演仍有變數。
華盛頓接近白宮的知情人士透露，對中國而言會面順序極為重要，由於川普已在白宮先後會見英國首相梅伊和日本首相安倍晉三，中國不可能接受在兩國之後造訪白宮，第三地會面是雙方可以接受的方案。
日本共同社表示，中國外交部長王毅明起將出席在德國波恩舉行的G20外長會議，正協調與美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）會面。若兩人成功見面，屆時將是川普上任後，中美兩國首次高層會面，預料雙方將會針對兩國領導人會面進行磋商。
知情人士還表示，今年上半年川普的外交重點將放在歐洲，除了參加G7峰會外，也將針對北約以及針對歐洲各國領導人展開雙邊或是多邊會晤。
(工商)
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