防肺結節癌化 新竹台大推「無管」單孔胸腔鏡手術

一名50歲男性病患，健康檢查時發現了1顆約2公分大的肺結節，門診追蹤並接受半年1次胸部電腦斷層檢查，3年內無明顯變化，但他不願接受手術切片檢查，不料最近電腦斷層結果顯示，肺結節在半年內竟加速長大，並擴散到相鄰的肺葉跟支氣管。

台大醫院新竹分院胸腔外科醫師楊順貿表示，肺結節不長則已，一旦癌化，常會以倍數成長，即便是在接受定期追蹤的情況下，還是可能會有腫瘤快速擴散而來不及處理的案例發生。

此外，穿刺切片所取得的檢體有限，一次的良性報告不等於絕對是良性，除非整顆結節切下來化驗，否則沒有把握能判定結節的良惡性。

楊順貿指出，絕大多數胸部低劑量電腦斷層所篩檢出來的肺結節都不會有相關症狀。雖然大部分的肺結節是良性，但少數仍有癌化可能，尤其是有毛玻璃樣病變的肺結節更要積極處理，即使大小在1公分以下，也有八成轉趨癌化，建議儘早切除根治，不可輕忽。

針對越來越多被篩檢出來的肺結節，楊順貿建議民眾先不用太過擔心，應就電腦斷層結果跟醫師充分討論，有經驗的胸腔專科醫師能就結節的形狀及特徵來做初步判斷，提高後續處置流程的合理性。

大小超過一公分以上的肺結節，楊順貿建議透過手術切除以達到確診同時根治的目的。尤其是周邊型的肺結節，台大醫院能成功地以「無管」單孔胸腔鏡的手術方式有效切除，使病患免於插管麻醉及胸腔引流管造成的不適。

(中時)