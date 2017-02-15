開拓國際交流 元智大學管理學院通過AACSB續證
元智大學積極拓展國際視野，該校管理學院再度獲得全球最具權威性的商管學院教育評鑑組織The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)國際商管學院促進協會維持認證，代表專業教學品質不變，讓元智師生備感榮耀。
元智大學管理學院於2011年12月首次通過AACSB國際商管學院促進協會認證，正式成為認證會員，這是繼台大、政大、交大、成大、輔大與中山之後，國內第7所通過認證的大學。
獲得國際權威機構認證，對元智管理學院是一大鼓舞，院長曾芳美指出，這象徵元智管理學院提升國際競爭力，未來可以與更多國際名校進行深入交流，提供學生在國外的學習機會。
AACSB是國際最負盛名、具備國際學術公信力的商管學門評鑑組織，曾芳美表示，他們的認證如同企業界的ISO認證一樣。通過AACSB認證並不容易，全球只有5％管理學院能夠過關，現有44個國家的655所大學獲得認證，包括哈佛、史丹佛、倫敦商學院、日本慶應等校。
元智管理學院也非浪得虛名，該校積極延聘專業師資，現有專任教師65人、並依教師專長分為科技管理、組織管理、行銷、國際企業、財務金融與會計等六大教師學群（Disciplinary Group），努力展現教學內容。
為了維繫認證品質，除了每年定期報告外，AACSB要求通過認證學校每5年進行續證評鑑，去年底曾芳美帶領管院師生協助認證工作，接受認證單位訪評晤談，終於在今年2月通過續證。
(中時)
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