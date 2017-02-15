維冠案二審首開調查庭 林明輝等5被告不認有過失

永康維冠金龍大樓倒塌案，台南高分院今天首召開調查庭，吸引近30位維冠大樓受災戶、家屬旁聽。庭訊中，建商林明輝等5名被告仍不認為有過失；但受災戶代表認為，偷工減料蓋大樓是故意害人並非業務過失，要求法官變更起訴法條，改依殺人罪重判5名被告。

維冠金龍大樓因梁柱設計強度不足等多項疏失致耐震力不足倒塌，造成115人死亡後，被台南地院依業務過失致死罪，判林明輝、建築師鄭進貴與張魁寶、結構技師鄭東旭及維冠設計部經理洪仙汗等人有期徒刑5年、併科9萬元罰金，5被告均不服上訴台南高分院。

二審當庭勘驗證據時，鄭東旭的律師一再主張，市府將維冠倒塌案的鑑定，交給市府監督的台南市土木技師公會進行，有失公正，也是全案看不到公務員應負責任的可能原因之一，因此有再行鑑定的必要。對此，法官也反問，「就算公務機關有責，難道被告可因此免責？」

法官請旁聽的受災戶表達意見時，李宗典的胞姊李肅椊指出，事發已1年，家屬傷痛依舊，5名被告聽起來還是不認罪，非常可惡，請求法官變更起訴法條，依未必故意殺人罪重判；其餘發表意見的受災戶、家屬，也都一致認為不應依業務過失致死罪論刑，請求法官變更起訴法條重判。

(中時)