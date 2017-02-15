美公路死亡意外攀新高 危險駕駛不再是年輕人專利
美國公路上違規行為多，各年齡層的駕駛在車上傳簡訊也變多，研究發現不只是年輕駕駛經常闖禍，印象中保守駕駛的長者也有高達37%曾違規，高速公路的死亡意外有逐年攀高的趨勢。
《美聯社》報導，根據美國汽車協會交通安全基金會（AAA Foundation for Traffic Safety）一項最新研究指出，近一個月來，各年齡層超過半數的駕駛都曾開車時用手機傳簡訊，闖紅燈或超速駕駛，顯見危險駕駛已不再侷限於年輕人，在車上傳簡訊的危險行為恐怕是每一個現代人都很難克制的。
研究指出年輕駕駛依然是最糟糕的駕駛，88%年齡介於19-24歲的駕駛承認至少曾違規一次，但是資深駕駛違規比例也比研究預期高出許多，60-74歲的駕駛也有10%的人曾在車上發簡訊或傳email，甚至超過75歲的駕駛有高達37%的人曾經闖紅燈或闖黃燈。
這些研究發現，我們原本想像中相對保守、安全的年長駕駛，也有很高的違規比例。
基金會副研究員Lindsay Arnold指出，過去幾年的研究反映出一個令人不安的趨勢，2015年美國交通事故成長7%，達35,092件，是近50年內交通事故增加最多的一年，根據資料顯示，預期2016年意外事故還會再提高。
(中時電子報)
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