政院通過南市府5大前瞻基礎建設計畫
行政院上周五召開「研商城鄉建設-地方前瞻基礎建設會議」，台南市長賴清德率隊報告台南山手線公共運輸系統等5大前瞻基礎建設計畫，希望藉由導入智慧科技系統、串連交通樞紐與路網、建設開發高鐵特定區、再現文化首都風華，翻轉台南印象，經積極爭取獲通過。
市府指出，台南市5大前瞻基礎建設提案，包括：「沙崙綠能科學城」將規畫興闢周邊3條聯外道路、汙水下水道建設、建置橘線（台南山手線）公共運輸系統、綠能社區發展計畫等。
其中，台南鐵路立體化延伸工程計畫從「台南市區鐵路地下化工程」北端延伸到新市，全長11點05公里，並以永康地下化搭配新市高架化及善化平面改善為發展主軸。
至於「台南市先進運輸系統」除了平實運轉站至永華市政中心（長11點9公里）的府城橫貫線（綠線）外，還有台鐵大橋站至林森站（長8.6公里）的中華環線（藍線）。
「大台南30分鐘交通生活圈」規畫整合與串連6大高快速公路路網，並選定新營、仁德、和順、開元等4大轉運站開發，將於8年期間增設1萬格以上的停車位。
「文化首都歷史風華再現」則包括：左鎮菜寮化石園區、赤崁及五條港文化園區、月津港國家歷史風貌園區、水交社文化園區、新營動漫園區、雙城再現-熱蘭遮城與普羅民遮城再造暨主題園區設置計畫等文化建設。
市府強調，前述5項重大建設都需要市府自籌配合款，近幾年來隨著公債法修正通過，以及堅持財政紀律，台南市的舉債空間已從縣市合併前的舉債上限，至目前擁有500多億的舉債空間，也才有機會配合中央，進行這些台南關鍵發展的建設。
(中時)
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