彰縣中小學校務發展會議，魏明谷：打造未來學校

彰化縣中小學校務發展會議，魏明谷表揚績優學校。(鐘武達攝)

魏明谷出席校務發展會議，聽取建言。(鐘武達攝)

彰化縣政府今天在社頭國中召開中小學校務發展會議，研討當前核心教育議題與溝通教育政策推動與執行方式，縣長魏明谷會中宣示，縣府將積極與微軟合作打造未來學校，導入資訊化、數位化、無線化，打破教室的疆界。

這場會議，除了215所縣屬中小學及附設國中部3所私立中學校長，各公私立高中職校長及家長聯合會代表也列席共襄盛舉，對於當前的教育問題集思廣義並提出建言，場面熱絡。

校園種電，是魏明谷在意的政績，他特別向配合建置太陽能板全面種電的校長表達謝意；另外，重視校園安全的他表示，目前彰化縣裝置電子圍籬成效是全國第一，未來更將投資1億元配合學校聘請保全，讓校園的安全滴水不漏。

教育「軟」、「硬」兼施！魏明谷還說，縣府推動教育建設，去年投資8億元改建老舊、耐震不足的校舍及校園跑道球場等硬體，今年也將再投資4億元持續將校園環境優質化；軟體建置部分，縣府與微軟合作打造未來教室，提升學子於資訊教育及網路學習的技能。

魏明谷在會中也頒獎表揚105學年度績優學校，分別為，彰化縣105年度語文競賽國小組團體成績獎：第一名南郭國小﹑第二名中山國小﹑第三名平和國小﹑第四名湖北國小﹑第五名員林國小﹑第六名民生國小。

彰化縣105年度語文競賽國中組團體成績獎：

第一名彰安國中﹑第二名大同國中﹑第三名陽明國中。

彰化縣105年度語文競賽國小組團體精進獎：

第一名田中國小﹑第二名南興國小﹑第三名華南國小﹑第四名大成國小﹑第五名合興國小﹑第六名湖西國小。

彰化縣105年度語文競賽國中組團體精進獎：

第一名田中高中國中部﹑第二名明倫國中﹑第三名彰化藝術高中國中部。

榮獲彰化縣105年度「友善校園」學生事務與輔導工作訪視特優學校：中山國小、育英國小、育新國小、大同國小、民生國小、饒明國小、泰和國小、伸仁國小、草湖國小、村東國小、花壇國小、三民國小、成功國小、田尾國中、成功高中、鹿鳴國中。

推動彰化縣「每週在校運動150分鐘」計畫成績優異學校：大竹國小、大同國中、線西國中、管嶼國小、萬來國小、二水國中、草湖國中、埔鹽國小。

榮獲教育部推動105年「紫錐花運動」績優選拔學校：國民中小學組第五名 信義國民中小學。

(中時)